Раскладушка Motorola Razr позирует на новых ренедерах

Горячо ожидаемая раскладушка Motorola Razr поступит в продажу только 18 февраля, а не 6 февраля, как было запланировано изначально. Старт перенесли из-за сильного ажиотажа на данный гаджет. Кроме этого, Эван Блэсс сегодня выложил в сеть новые рендеры раскладушки с позолоченной нижней частью.

Что до характеристик, то аппарат получит 6,2- дюймовый Flex View p-OLED основной экран (2142:876 точек), вспомогательный 2,7-дюймовый экран, подэкранный дактилоскоп, 16 Мп и 5 Мп камеру, аккумулятор на 2510 мАч, восьмиядерный чипсет Qualcomm Snapdragon 710, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, а также предустановленную операционную систему Android 9.0 Pie. Новинка доступна у американского оператора Verizon по цене в 1500 долларов.