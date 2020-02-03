Раскладушка Samsung Galazy Z Flip засветилась в бенчмарке

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Samsung Galazy Z Flip, главной особенностью которого является сгибающийся экран. Этот аппарат будет построен на прошлогоднем топовом чипсете Qualcomm Snapdragon 855 Plus. В однопоточном тесте смартфон набрал 618 баллов, а в многоядерном – 2432 балла. Также бенчмарк подтвердил использование 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 10. Официальный анонс Samsung Galazy Z Flip должен состояться уже 11 февраля этого года, а его ориентировочная цена составляет 1500 долларов.