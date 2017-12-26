Раскладушка Samsung W2018 будет стоить почти 200 тысяч рублей

Китайский оператор сотовой связи China Telecom объявил цену на представленный в начале месяца смартфон Samsung W2018. Младшая версия оценена в 21 999 юаней (около 194 000 рублей), а старшая с 256 ГБ памяти, надписью 10th Premium и выгравированным номером обойдётся в 24 999 юаней (220 000 рублей).

Напомним, что новинку оснастили двумя сенсорными 4,2-дюймовыми Super AMOLED-дисплеями с разрешением Full HD (1920:1080 пикселей), 12-Мп основной камерой с апертурой f/1.7, 5-Мп фронтальной камерой, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной расширяемой памяти, а также аккумулятором на 2300 мАч. Работает смартфон под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat.