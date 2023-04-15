Раскладушка Vivo X Flip полностью рассекречена

Авторитетный инсайдер Ишан Агарвал поделился подробностями о смартфоне-раскладушке Vivo X Flip, который будет представлен уже 20 апреля. Итак, аппарат получит 6,74-дюймовый гибкий AMOLED-дисплей с разрешение Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, 3-дюймовый внешний экран, однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, 256 ГБ или 512 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, селфи-камеру на 32 Мп, сдвоенную тыльную камеру с модулями разрешением 32 Мп и 12 Мп (сверхширик), батарею ёмкостью 4400 мАч, поддержку 44-Вт быстрой зарядки, размеры 166,4:75,3:8,2 мм и массу 200 г. Ориентировочная цена пока не раскрывается.