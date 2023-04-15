Раскладушка Vivo X Flip полностью рассекречена Авторитетный инсайдер Ишан Агарвал поделился подробностями о смартфоне-раскладушке Vivo X Flip, который будет представлен уже 20 апреля. Итак, аппарат получит 6,74-дюймовый гибкий AMOLED-дисплей с разрешение Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, 3-дюймовый внешний экран, однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, 256 ГБ или 512 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, селфи-камеру на 32 Мп, сдвоенную тыльную камеру с модулями разрешением 32 Мп и 12 Мп (сверхширик), батарею ёмкостью 4400 мАч, поддержку 44-Вт быстрой зарядки, размеры 166,4:75,3:8,2 мм и массу 200 г. Ориентировочная цена пока не раскрывается. Авторитетный инсайдер Ишан Агарвал поделился подробностями о смартфоне-раскладушке Vivo X Flip, который будет представлен уже 20 апреля. Итак, аппарат получит 6,74-дюймовый гибкий AMOLED-дисплей с разрешение Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, 3-дюймовый внешний экран, однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, 256 ГБ или 512 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, селфи-камеру на 32 Мп, сдвоенную тыльную камеру с модулями разрешением 32 Мп и 12 Мп (сверхширик), батарею ёмкостью 4400 мАч, поддержку 44-Вт быстрой зарядки, размеры 166,4:75,3:8,2 мм и массу 200 г. Ориентировочная цена пока не раскрывается. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 14:26 . Продукт - Vivo X Flip

iPhone 15 перейдёт на USB Type-C…

Пользователи обсуждали новость о том, будет ли iPhone когда-либо использовать выход USB Type-C, но теперь… Пользователи обсуждали новость о том, будет ли iPhone когда-либо использовать выход USB Type-C, но теперь…

Samsung не будет улучшать камеру в Galaxy Z Fold5…

Чем ближе релиз смартфона Samsung Galaxy Z Fold5, тем больше информации о грядущих нововведениях пользова… Чем ближе релиз смартфона Samsung Galaxy Z Fold5, тем больше информации о грядущих нововведениях пользова…

Опубликованы новые фото с Samsung Galaxy S23…

В сети появились новые фотографии, сделанные на основную камеру еще не представленного официально смартфо… В сети появились новые фотографии, сделанные на основную камеру еще не представленного официально смартфо…

Samsung реализует в Galaxy S24 144 Гц…

Все модели Galaxy S23, которые были выпущены ранее в этом году, имеют максимальную частоту обновления экр… Все модели Galaxy S23, которые были выпущены ранее в этом году, имеют максимальную частоту обновления экр…

Опубликовано новое фото с камерофона Huawei P60 Pro …

Один из руководителей компании Huawei Ю Чэндон опубликовал снимок, сделанный на еще не представленный офи… Один из руководителей компании Huawei Ю Чэндон опубликовал снимок, сделанный на еще не представленный офи…

Опубликованы примеры ночной съемки на Samsung Galaxy S23 Ult…

В сети появились новые фотографии, сделанные на основную камеру топового смартфона Samsung Galaxy S23 Ult… В сети появились новые фотографии, сделанные на основную камеру топового смартфона Samsung Galaxy S23 Ult…

Новый смартфон Honor будет похож на iPhone …

В сети появились изображения некоего смартфона Honor, который оснастят основной камерой с главным 100-Мп … В сети появились изображения некоего смартфона Honor, который оснастят основной камерой с главным 100-Мп …