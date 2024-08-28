Раскладушку HMD Barbie Phone оценили в 130 евро

Компания HMD пополнила ассортимент телефонов-раскладушек моделью Barbie Phone, которая получила розовую расцветку корпуса и несколько сменных панелей. Новинку оснастили 2,8-дюймовым основным экраном, 1,77-дюймовым дисплеем, 0,3-Мп камерой со вспышкой, однокристальной системой Unisoc T107, 64 МБ оперативной и 128 МБ флеш-памяти, слотами для двух SIM-карт, поддержкой сотовых сетей 4G, слотом для карты памяти microSD, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.0, интерфейсом USB Type-C, съёмной батареей ёмкостью 1450 мАч, автономностью до 9 часов в режиме разговора, предустановленной ОС S30+ и клавиатурой со светящимися в темноте символами. Телефон уже появился в продаже по цене в 130 долларов или евро в зависимости от региона.

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