Раскладушку Huawei Pocket S раскупили за секунды

Компания Huawei похвасталась успехами складного смартфона Huawei Pocket S, который только вчера появился в продаже. Утверждается, что первая партия новинки была распродана за считанные секунды, а в розничных магазинах за желанным смартфоном выстраивалась очередь. Причина ажиотажа проста – Huawei Pocket S предлагает новый опыт за относительную доступную цену. Версия с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти оценена в 825 долларов, а за вариант с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти просят 895 долларов. Смартфон доступен в черной, серебристой, зеленой, голубой, золотой и розовой расцветках.