Раскрылись характеристики смартфона BlackBerry KEYone 2

Готовится к выпуску новый смартфон BlackBerry с кодовым названием KEYone 2. Аппарат BlackBerry KEYone 2 получил 4.5-дюймовый экран с разрешением 1620*1080 точек. За производительность устройства BlackBerry KEYone 2 будет отвечать процессор Snapdragon 660, 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. Также смартфон BlackBerry KEYone 2 оснастят двойной основной камерой на 12 Мп и фронтальной на 8 Мп. Питание аккумулятора обеспечивает батарея емкостью на 3360 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 8.0 Oreo. Релиз новинки BlackBerry KEYone 2 ожидается в ближайшее время.