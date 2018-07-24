Раскрылись некоторые спецификации нового флагмана Ulefone Armor 5. Смартфон получил ультрасовременный дизайн: зеркальную тыльную поверхность и 5,85-дюймовый дисплей с рамками минимальной ширины. За производительность устройства отвечает чипсет MediaTek MT 6763. Его главная камера оснащена двумя оптическими блоками на 16 МП и 5 МП. Уровень защиты аппарата от пыли и влаги соответствует стандарту IP68. За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мА.ч. О стоимости аппарата пока не сообщается.