Раскрыт дизайн передней панели Vivo V23 Pro

Ожидается, что скоро Vivo V23 5G и Vivo V23 Pro 5G появятся на нескольких азиатских рынках. Недавняя утечка подтвердила, что V23 Pro дебютирует в Индии в первую неделю января 2022 года. Новое изображение передней панели Vivo V23 Pro показывает, что он будет иметь широкую выемку на AMOLED-дисплее. В выемке расположены две фронтальные камеры. Левый и правый края экрана изогнуты, и кажется, что он интегрирован со сканером отпечатков пальцев.

Что касается спецификаций, то в отчете указано, что V23 Pro поддерживает разрешение Full HD + 1080 x 2376 пикселей. Он работает на процессоре Dimensity 1200 в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Телефон работает под управлением ОС Android 11. Остальные характеристики телефона не упоминаются.