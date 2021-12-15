Раскрыт дизайн смартфона Vivo S12 Pro

Компания Vivo объявила о том, что смартфоны Vivo S12 и S12 Pro будут официально представлены уже 22 декабря. Производитель раскрыл дизайн грядущих новинок на рендерах и видео. Vivo S12 Pro оснастят производительной платформой MediaTek Dimensity 1200, 12 ОЗУ LPDDR4x RAM, 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, 6,5-дюймовым изогнутым на боковые грани OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, сдвоенной фронтальной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 8 Мп, тройной основной камерой с модулями на 108 Мп, 8 Мп и 2 Мп, аккумулятор ёмкостью 4300 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 44 Вт. Vivo S12 будет отличаться от старшей модели как минимум плоским экраном.

Комментарии и отзывы Vivo S12 Pro
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