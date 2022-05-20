Раскрыт дизайн задней камеры флагмана Xiaomi 12 Ultra

Камера Xiaomi 12 Ultra будет полностью идентична камере Xiaomi 11 Ultra.

В сети появились изображения камеры нового смартфона Xiaomi 12 Ultra. На нем видно, что объектив получит 120-кратный зум. Все это в точности соответствует характеристикам камеры нынешнего флагмана Xiaomi 11 Ultra. Основная камера будет иметь апертуру F/1,95, а сверхширокоугольная камера будет иметь фокусное расстояние эквивалентное 12 мм. Но это вовсе не значит, что камера Xiaomi 12 Ultra не изменится. Компания может поменять все три датчика с сохранением вышеуказанных параметров. Как минимум, устройству приписывают новый основной оптический сенсор Sony IMX 989 с оптическим форматом около 1 дюйма.