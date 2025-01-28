Раскрыта цена Google Pixel 9a

Профильное издание Androidheadlines раскрыло американские цены на смартфон Google Pixel 9a, релиз которого ожидается в марте этого года. Итак, грядущая новинка обойдется в 500 и 600 долларов за конфигурации со 128 ГБ и 256 ГБ флеш-памяти соответственно. Любопытно, что по сравнению с предыдущим поколением цена выросла только на старшую версию, но зато сразу на 40 долларов.

По предварительным данным, Pixel 9a получит аккумулятор ёмкостью 5100 мАч, 6,285-дюймовый экран Actua Display с пиковой яркостью 2700 нит, фирменную однокристальную систему Tensor G4, 8 ГБ оперативной памяти и сдвоенную основную камеру с модулями разрешением 48 Мп (Quad Dual Pixel Camera) и 13 Мп (сверхширик).