Раскрыта дата выхода глобальной версии Red Magic 9 Pro

Бренд Red Magic объявил, что релиз глобальной версии геймерского смартфона Red Magic 9 Pro состоится уже 18 декабря. Китайские продажи новинки стартуют 28 ноября по цене в 620 долларов за базовую версию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти.

Смартфон оснащается 6,8-дюймовым плоским AMOLED-дисплеем с разрешением 2480:1116 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, частотой дискретизации сенсорного слоя 2000 Гц и пиковой яркостью 1600 нит, подэкранной селфи-камерой на 16 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), топовым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, быстрой ОЗУ а LPDDR5X, флэш-памятью UFS4.0, батареей ёмкостью 6500 мАч, поддержкой 80-Вт проводной зарядки, корпусом толщиной 8,9 мм и сенсорными кнопками с частотой 520 Гц.