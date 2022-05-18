Раскрыта дата запуска защищенного телефона DOOGEE S98 Pro

Компания DOOGEE объявила дату выпуска своего новейшего защищенного смартфона S98 Pro. Телефон с уникальным дизайном, будет запущен 6 июня 2022 года.

Уникальный дизайн S98 Pro, вдохновленный инопланетянами, принес бренду престижную награду European Good Design Award. Прочный смартфон поставляется со специально разработанным модулем задней камеры, который, по-видимому, вдохновлен головой пришельца и чтобы дополнить эту тему, бренд также придумал экзотический защитный чехол, вдохновленный инопланетянами.

Изюминкой DOOGEE S98 Pro является специально разработанный отсек для задней камеры. В центре острова находится профессиональный тепловизионный датчик, по бокам которого расположены основная камера SONY IMX582 на 48 МП и камера ночного видения SONY IMX350 на 20 МП. Эта комбинация из трех датчиков дает вам подробные изображения и изображения, которые могут правильно обнаруживать и диагностировать сырость, повышенные температуры, засоры и т. д. Более того, с помощью алгоритма Dual Spectrum Fusion вы можете объединять изображения как с тепловизионной камеры, так и с основной камеры. Для селфи смартфон оснащен 16-мегапиксельным датчиком Samsung S5K3P9SP.

DOOGEE S98 Pro питается от аккумулятора емкостью 6000 мАч и поддерживает сверхбыструю зарядку мощностью 33 Вт и беспроводную зарядку мощностью 15 Вт. Прочный телефон оснащен 6,3-дюймовым жидкокристаллическим IPS-дисплеем с разрешением FHD+ и восьмиядерным процессором MediaTek Helio G96. Он поставляется с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 512 ГБ. Однако то, что делает телефон по-настоящему прочным, это сертификаты IP68/69 K и MIL-STD-810G, которые делают его пыле и водонепроницаемым, а также идеально подходят для суровых условий окружающей среды. Другие интересные функции включают боковой считыватель отпечатков пальцев и настраиваемую клавишу, виртуальный набор инструментов и Android 12 из коробки.
Poco M4 Pro появился в российской продаже…
Poco M4 Pro появился в российской продажеКомпания Xiaomi дала старт российским продажам смартфона Poco M4 Pro, который был официально представлен …
Представлена ​​вторая версия Nokia C2 с металлическим корпус…
Представлена ​​вторая версия Nokia C2 с металлическим корпусНаряду с дуэтом Nokia C21, HMD представила еще более доступный вариант — Nokia C2 2nd edition. Это преемн…
Официально представлен Motorola Edge 30 Pro…
Официально представлен Motorola Edge 30 ProMotorola только что анонсировала свой последний флагман Moto Edge 30 Pro. Он поставляется с чипсетом Snap…
Hi nova 9 SE отличается от Huawei Nova 9 SE только платформо…
Hi nova 9 SE отличается от Huawei Nova 9 SE только платформоСетевые источники сообщают о том, что уже 19 апреля в Китае начнутся продажи смартфона Hi nova 9 SE. Дело…
Oppo готовит прямого конкурента Samsung Galaxy Z Flip3…
Oppo готовит прямого конкурента Samsung Galaxy Z Flip3Oppo выпустила свой первый складной смартфон Find N еще в декабре, но, очевидно, компания уже работает на…
Redmi Note 11 Pro+ 5G уже продают в Европе…
Redmi Note 11 Pro+ 5G уже продают в ЕвропеВ одном европейском магазине в продаже появился смартфон Redmi Note 11 Pro+ 5G, чей международный релиз е…
Появились первые фотографии смартфона Infinix Note…
Появились первые фотографии смартфона Infinix NoteНа прошлой неделе Infinix анонсировала три новых устройства, включая Note 12. Похоже, это было только нач…
iPhone 14 Pro может иметь более округлый дизайн из-за большо…
iPhone 14 Pro может иметь более округлый дизайн из-за большоApple выпустит новую серию iPhone 14 во второй половине этого года. Хотя мы уже видели несколько утечек и…
Сравнение Apple iPhone 13 Pro Max и Google Pixel 6. Тест камеры, автономность и оснащениеСравнение Apple iPhone 13 Pro Max и Google Pixel 6. Тест камеры, автономность и оснащение
Обзор Itel A25. Выбор смартфона до 5000 рублей?Обзор Itel A25. Выбор смартфона до 5000 рублей?
Обзор TECNO Camon 18P 8/128 ГБ. Смартфон с экраном 120 Гц и быстрой зарядкойОбзор TECNO Camon 18P 8/128 ГБ. Смартфон с экраном 120 Гц и быстрой зарядкой
Обзор realme 8 6/128GB. Стильный среднебюджетник с четырьмя камерамиОбзор realme 8 6/128GB. Стильный среднебюджетник с четырьмя камерами
Обзор ZTE Blade A7s 2020. Недорогой смартфон с рекламой в памятиОбзор ZTE Blade A7s 2020. Недорогой смартфон с рекламой в памяти
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor