Раскрыта дата запуска защищенного телефона DOOGEE S98 Pro

Компания DOOGEE объявила дату выпуска своего новейшего защищенного смартфона S98 Pro. Телефон с уникальным дизайном, будет запущен 6 июня 2022 года.

Уникальный дизайн S98 Pro, вдохновленный инопланетянами, принес бренду престижную награду European Good Design Award. Прочный смартфон поставляется со специально разработанным модулем задней камеры, который, по-видимому, вдохновлен головой пришельца и чтобы дополнить эту тему, бренд также придумал экзотический защитный чехол, вдохновленный инопланетянами.

Изюминкой DOOGEE S98 Pro является специально разработанный отсек для задней камеры. В центре острова находится профессиональный тепловизионный датчик, по бокам которого расположены основная камера SONY IMX582 на 48 МП и камера ночного видения SONY IMX350 на 20 МП. Эта комбинация из трех датчиков дает вам подробные изображения и изображения, которые могут правильно обнаруживать и диагностировать сырость, повышенные температуры, засоры и т. д. Более того, с помощью алгоритма Dual Spectrum Fusion вы можете объединять изображения как с тепловизионной камеры, так и с основной камеры. Для селфи смартфон оснащен 16-мегапиксельным датчиком Samsung S5K3P9SP.

DOOGEE S98 Pro питается от аккумулятора емкостью 6000 мАч и поддерживает сверхбыструю зарядку мощностью 33 Вт и беспроводную зарядку мощностью 15 Вт. Прочный телефон оснащен 6,3-дюймовым жидкокристаллическим IPS-дисплеем с разрешением FHD+ и восьмиядерным процессором MediaTek Helio G96. Он поставляется с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 512 ГБ. Однако то, что делает телефон по-настоящему прочным, это сертификаты IP68/69 K и MIL-STD-810G, которые делают его пыле и водонепроницаемым, а также идеально подходят для суровых условий окружающей среды. Другие интересные функции включают боковой считыватель отпечатков пальцев и настраиваемую клавишу, виртуальный набор инструментов и Android 12 из коробки.