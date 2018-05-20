Раскрыты цены на смартфоны Samsung Galaxy A6+ и J6 (2018)

В сеть утекли фото розничных коробок смартфонов Samsung Galaxy A6+ и J6 (2018), которые еще не были представлены официально. Если информация на коробках подлинна, то Galaxy A6+ (2018) будет стоить 350 евро, а Galaxy J6 (2018) – 190 евро. Также источник поделился сведениями о более доступной модели Galaxy J4 (2018).

Аппарат получит 5,5-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением 1280:720 пикселей, фирменный четырехъядерный процессор Exynos 7570, 2/3 ГБ оперативной и 16 ГБ/32 ГБ флеш-памяти, 13 Мп основную и 5 Мп фронтальную камеры, аккумулятор на 3000 мАч, поддержку двух SIM-карт, а также операционную систему под управлением Android 8.0 Oreo с оболочкой Samsung Experience. Официальный анонс смартфонов ожидается 21 мая.