Раскрыты характеристики Redmi 7A

Сегодня TENAA раскрыла характеристики новинки Xiaomi Redmi 7A.

У Redmi 7A будет 5,45-дюймовый экран с разрешением 1440×720 пикселей, неизвестная восьмиядерная SoC с частотой 1,4 ГГц, 2, 3 либо 4 ГБ оперативной памяти и 16. 32 или 64 ГБ хранилища. Обе камеры будут одинарными: 8-мегапиксельная фронтальная камера и 13-мегапиксельная основная. А вот аккумулятор порадует своей автономность — его емкость 3900 мАч. Габариты смартфона 146,3×70,4×9,55 мм, вес — 150 г. Пока остается загадкой только цена такого смартфона (но она точно будет невысокой) и дата анонса.