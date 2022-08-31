Раскрыты характеристики беспроводных наушников Bose QuietComfort Earbuds II

Компания Bose готовит к релизу новые беспроводные наушники QuietComfort Earbuds II.

Официальные рендеры QuietComfort Earbuds II говорят о том, что модель будет представлена в двух цветах: черном и белом. Новинка компактнее своего предшественника, к тому же отличается по дизайну, что придает ей большую эстетику. Известно, что QuietComfort Earbuds II могут работать до 6 часов без подзарядки с включенным ANC. Какая автономность без ANC не сообщается. Наушники получат сенсорное управление, а зарядный чехол оснастят портом USB-C.

Ориентировочная стоимость Bose QuietComfort Earbuds II составит около 299 долларов.
TWS-наушники Blaupunkt BTW100 обеспечивают до 40 часов воспр…
Немецкий аудиобренд Blaupunkt представил новые беспроводные наушники Blaupunkt BTW100. …
Игровая гарнитура ASUS ROG Delta S Wireless предлагает до 25…
Компания ASUS представила беспроводную гарнитуру ROG Delta S Wireless, которая обеспечивает безупречно чи…
Наушники OnePlus Nord Buds CE оценены в $30…
Компания OnePlus пополнила ассортимент полностью беспроводных наушников моделью погружного типа Nord Buds…
Представлены игровые наушники BoAt Airdopes 191G TWS…
Компания boAt, анонсировала новые игровые наушники boAt Airdopes 191G. …
Наушники Samsung Galaxy Buds 2 Pro оценены в $230…
Компания Samsung пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Galaxy Buds 2 Pro, которая появится…
Sony анонсировала три новых наушника INZONE H3, INZONE H7 и …
Японский технологический гигант Sony анонсировал три новых игровых наушника линейки INZONE, это INZONE H3…
Обзор HARPER HB-555. Недорогие TWS-наушники с ANC…
Тестируемые сегодня беспроводные наушники HARPER HB-555 выполнены в формате TWS. Оснащены модулем Bluetoo…
Анонсирована беспроводная гарнитура Sennheiser Momentum 4 Wi…
Компания Sennheiser готовится к запуску беспроводных наушников Momentum 4 Wireless. …
Обзор Harper HB-575. Игровые TWS-наушники с низкими задержкамиОбзор Harper HB-575. Игровые TWS-наушники с низкими задержками
Обзор realme Buds Air 3. Недорогие TWS наушники с ANC для любителей БасаОбзор realme Buds Air 3. Недорогие TWS наушники с ANC для любителей Баса
Обзор Predator Galea 350. Игровые наушники с объемным и реалистичным звукомОбзор Predator Galea 350. Игровые наушники с объемным и реалистичным звуком
Обзор JBL Flip 6. Эталонная беспроводная колонкаОбзор JBL Flip 6. Эталонная беспроводная колонка
Обзор Huawei Freebuds SE. Лучший звук среди доступных TWS-наушников?Обзор Huawei Freebuds SE. Лучший звук среди доступных TWS-наушников?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor