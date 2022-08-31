Раскрыты характеристики беспроводных наушников Bose QuietComfort Earbuds II

Компания Bose готовит к релизу новые беспроводные наушники QuietComfort Earbuds II.

Официальные рендеры QuietComfort Earbuds II говорят о том, что модель будет представлена в двух цветах: черном и белом. Новинка компактнее своего предшественника, к тому же отличается по дизайну, что придает ей большую эстетику. Известно, что QuietComfort Earbuds II могут работать до 6 часов без подзарядки с включенным ANC. Какая автономность без ANC не сообщается. Наушники получат сенсорное управление, а зарядный чехол оснастят портом USB-C.

Ориентировочная стоимость Bose QuietComfort Earbuds II составит около 299 долларов.