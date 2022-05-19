Раскрыты характеристики грядущего смартфона Motorola Moto G42

Новый телефон Motorola не за горами, модель XT2233-2, также известная под кодовым названием «Hawaii+». Motorola Moto G42, продолжение прошлогоднего G41 и более дешевая альтернатива G52.

Полное кодовое имя этого устройства — «HawaiiPlusOLED22». Однако наличие OLED-дисплея неудивительно, учитывая, что этот дисплей есть у Moto G41 и у G52.

Недавно в сеть просочились изображения данного устройства. Дизайн соответствует остальным смартфонам Motorola 2022 года.

Moto G42 уже получил немало сертификатов, которые дают представление о том, что будет дальше. Согласно отчету, это будет телефон только с поддержкой 4G. Он имеет два слота для SIM-карт, а также поддержку NFC и будет работать на Android 12.