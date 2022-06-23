Раскрыты характеристики смартфона ASUS ROG Phone 6

Как мы уже знаем, серия ROG Phone 6 выйдет 5 июля. Смартфон прошел сертификацию TENAA, благодаря которой были раскрыты его характеристики.

ROG Phone 6 имеет толщину 10,39 мм и весит около 229 граммов. Смартфон получит 6,78-дюймовый AMOLED-экран с поддержкой частоты обновления 165 Гц. Ожидается, что новинка будет поставляться с предустановленной ОС Android 12 и пользовательским интерфейсом ROG Phone. Производительность смартфону обеспечит мобильная платформа Snapdragon 8+ Gen 1 с тактовой частотой 3,2 ГГц. По некоторым данным, ROG Phone 6 может иметь до 18 ГБ ОЗУ и до 256 ГБ встроенной памяти. Аппарат оснастят двойным аккумулятором общей емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 65 Вт.

На передней панели ROG Phone 6 будет установлена ​​12-мп камера. Тройная основная камера предлагает 64-мп основную камеру. Есть сканер отпечатков пальцев под экраном.