Раскрыты характеристики смартфона Samsung Galaxy J2 (2018)

2017-12-25, Автор - Татьяна Шмелева; [159]
Раскрыты характеристики смартфона Samsung Galaxy J2 (2018). Новинку оснастили SuperAMOLED-дисплеем с разрешением 960*540 точек. Основой смартфона послужит чипсет Qualcomm Snapdragon 425, 1,5 ГБ оперативная и 16 ГБ встроенная память. В наличии также 8-Мп основная и 5-Мп фронтальная камеры. Питание аккумулятора обеспечит батарея ёмкостью на 2600 мА.ч. Предусмотрены два слота SIM, лоток microSD и порт microUSB. Сообщается ,что смартфон скоро появится в продаже в чёрном и золотистом цветах по цене от 130 долларов.


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