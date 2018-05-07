Раскрыты характеристики смартфона Vivo Y75s

Раскрылись спецификации смартфона Vivo Y75s. Девайс OnePlus 6 получит 5,99-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9 и топовый процессор Snapdragon 450, разработанный компанией Qualcomm. В тыльной части корпуса расположатся 13-мегапиксельная камера и дактилоскопический сканер. Разрешение фронтальной камеры — 16 млн пикселей. Питание аккумулятора обеспечит ёмкость 3150 мА.ч, а также работать гаджет будет на ОС Android 7.1.2 (Nougat). Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2, приёмник GPS.