Раскрыты подробности грядущего смартфона Oppo K10 5G

Анонсированный в марте смартфон Oppo K10 4G получит более свежую версию с поддержкой 5G. Oppo K10 5G будет оснащен 6,56-дюймовым ЖК-экраном с каплевидным вырезом. Он предлагает разрешение HD+ и частоту обновления 90 Гц. Селфи-камера представлена 8-мегапиксельной камерой. Задняя камера будет включать 48-мегапиксельную основную камеру и 2-мегапиксельный датчик глубины.

Смартфон оснастят чипсетом Dimensity 810 5G с 8 ГБ оперативной памяти LDDR4x и до 5 ГБ расширенной оперативной памяти и 128 ГБ хранилища UFS 2.2. Oppo K10 5G будет оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт. Работает смартфон под управлением ОС Android 12 с ColorOS 12.1.

Есть два стереодинамика, сканер отпечатков пальцев на боковой панели, аудиоразъем 3,5 мм и дизайн Oppo Glow. Устройство весит 190 граммов и имеет толщину 7,9 мм. Информация о стоимости модели не раскрыта.