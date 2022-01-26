Раскрыты полные спецификации бюджетного смартфона JioPhone 5G

Индийский телекоммуникационный гигант Jio готовит к выпуску новый бюджетный смартфон JioPhone 5G который должен появиться в этом году.

Сообщается, что JioPhone 5G будет оснащен 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем IPS с разрешением HD+ (1600 x 720 пикселей). Смартфон будет оснащен системой с двумя камерами сзади.Модуль будет состоять из 13-мегапиксельного основного объектива, который сможет снимать видео 1080p со скоростью 60 кадров в секунду и замедленное видео 720p со скоростью 120 кадров в секунду. Дополнительным объективом будет 2-мегапиксельный макросенсор. Впереди у него будет 8-мегапиксельная селфи-камера. JioPhone 5G будет работать на 8-нм чипсете Qualcomm Snapdragon 480 5G в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. Устройство будет оснащено аккумулятором емкостью 5000 мАч и будет поддерживать быструю зарядку мощностью 18 Вт. Что касается подключения к 5G, телефон будет иметь пять диапазонов 5G — N3, N5, N28, N40 и N78.