Раскрыты варианты дизайна и цвета ZTE nubia Z40 Pro

ZTE nubia представит Z40 Pro 25 февраля, а за неделю до мероприятия компания раскрыла дизайн Z40 Pro опубликовав на Weibo тизер. Смартфон имеет экран с изогнутыми краями и отверстием в центре для селфи-камеры. А сзади находится островок камеры, который напоминает нам о vivo X70 Pro+. В модуле находится светодиодная вспышка и три камеры, в том числе датчик Sony IMX787 в паре с 35-мм объективом. Это тот, что в центре с красным кольцом вокруг него. Две другие камеры поставляются со сверхширокоугольным сенсором и телеобъективом. По тизеру видно, Z40 Pro будет доступен как минимум в двух цветах, и у обоих клавиши питания окрашены в красный цвет. Кнопка питания не имеет встроенного сканера отпечатков пальцев, это означает что сканер отпечатков пальцев будет расположен под дисплеем.

Тизер также показывает, что Z40 Pro будет иметь металлическую конструкцию, поскольку у него есть антенные линии на всех четырех сторонах рамы. Nubia еще не предоставила подробные спецификации Z40 Pro, но компания ранее подтвердила, что смартфон будет оснащен флагманским процессором Snapdragon 8 Gen 1.