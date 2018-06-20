Распаковка новой станции для зарядки UMIDIGI Q1, которая доступна на Aliexpress

Многие из нас знают, что UMIDIGI стремится к первенству в развитии технологий. И совсем недавно компания представила потрясающий флагманский смартфон UMIDIGI Z2, который доступен для предзаказа на Gearbest , сейчас вы можете приобрести данный смартфон со скидкой в 50$ в этот предпродажный период. Также они совсем недавно показали самое быстрое беспроводное зарядное устройство UMIDIGI Q1, который обеспечивает пропускную способность 15Вт для устройств с поддержкой Qi. С помощью такого зарядного устройства, UMIDIGI Z2 Pro с его емкостью 3350 мАч можно полностью зарядить за 100 минут. Также обычным проводным способом достигается отметка в 18Вт, благодаря которой тот же UMIDIGI Z2 Pro заряжается всего за 70 минут.UMIDIGI Q1 может выполнять не только функцию зарядки, но и использоваться как косметическое зеркало(для дам). Сегодня UMIDIGI представила видео распаковки нового зарядного устройства UMIDIGI Q1.

В зарядном устройстве UMIDIGI Q1 используется популярный стандарт зарядки Qi. Он имеет четыре режима беспроводной зарядки, режим обычной зарядки 5 Вт, 7,5 Вт, 10 Вт и режим быстрой зарядки до 15 Вт для UMIDIGI Z2 Pro. UMIDIGI Q1 работает с UMIDIGI Z2 Pro и другими популярными смартфонами, такими как iPhone X, iPhone 8, серия Galaxy S, Xiaomi Mix 2S и т. д. с возможностью беспроводной зарядки.

Беспроводное зарядное устройство UMIDIGI Q1 имеет полностью металлическую конструкцию из алюминиевого сплава, как другие бренды предпочитают использовать дешевые пластиковые элементы. В результате такой металлической конструкции, поверхность Q1 является высококачественной, бесшовной и прочной. На нижней части устройства имеются три резиновые прокладки, установленные для обеспечения лучшей цепкости с поверхностью.UMIDIGI Q1 выполнена в компактном форм-факторе и имеет диаметр 100 мм и толщину 5 мм, что намного меньше, чем у конкурентов. Он имеет входной интерфейс Type-C и поддерживает вход 5V 2A / 9V 2A / 12V 2A, выход 5V 1,65A / 9V 1,65A.