Распаковка смартфонов BLUBOO D5 и D5PRO

Дизайн Xiaomi Mi Mix 2 определенно получился удачным, его улучшила в свою очередь компания Bluboo. В скором будущем выйдут два смартфона BLUBOO D5 и D5 PRO. Сегодня в сети появилось официальное видео с распаковкой.

BLUBOO D5 получит экран с диагональю 5.5-дюймов с HD разрешением производства JDI. Установлено защитное стекло Corning Gorilla Glass 4. Сам экран с соотношением сторон 18:9 занимает 90% площади лицевой стороны. Выполнен смартфон с металлическом корпусе с закругленными углами.