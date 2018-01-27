Распаковка смартфонов BLUBOO D5 и D5PRO

Дизайн Xiaomi Mi Mix 2 определенно получился удачным, его улучшила в свою очередь компания Bluboo. В скором будущем выйдут два смартфона BLUBOO D5 и D5 PRO. Сегодня в сети появилось официальное видео с распаковкой. BLUBOO D5 получит экран с диагональю 5.5-дюймов с HD разрешением производства JDI. Установлено защитное стекло Corning Gorilla Glass 4. Сам экран с соотношением сторон 18:9 занимает 90% площади лицевой стороны. Выполнен смартфон с металлическом корпусе с закругленными углами.
Младшая версия выйдет с 3G или 4G модулями. Старшая только с 4G. BLUBOO D5 Pro получит 3 и 32 Гбайт памяти. BLUBOO D5 – 2 и 16 Гбайт. В комплект входит зарядное устройство, USB-кабель, чехол, защитная пленка, кабель, гарантийный талон и руководство пользователя. Рекомендованная стоимость составит менее 100 долларов. Официальный сайт - http://bluboohk.com