Распаковку Google Pixel 6a показали на видео

В сети появилось видео с распаковкой смартфона Google Pixel 6a, продажи которого стартуют 28 июня по цене в 450 долларов. Отметим, что в коробке нет зарядного устройства, но присутствует кабель USB Type-C и переходник на USB Type-A.

Напомним, что смартфон характеризуется топовой платформой Tensor, как во флагманских Pixel 6 и 6 Pro, сдвоенной основной камерой с модулями на 12 Мп и 12 Мп, 6,1-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 60 Гц, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4410 мАч, поддержкой 18-Вт проводной зарядки, разъемом USB-C 3.1, стереодинамиками, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP67, размерами 152,2:71,8:8,9 мм и массой 178 г.
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