Распознавания лиц Face Unlock на Pixel 4 работает даже с закрытыми глазами

Новые телефоны Google Pixel 4 и Pixel 4XL полагаются исключительно на технологию распознавания лиц Face Unlock в качестве метода биометрической аутентификации. Однако, было обнаружено, что новая система разблокировки лица работает, даже если ваши глаза закрыты.

Google рекомендует хранить телефон в безопасном месте во время сна от любопытных глаз, которые могут разблокировать телефон в тайне от вас. Система Face Face на iPhone не работает таким образом. По умолчанию требуется, чтобы пользователь посмотрел на телефон, прежде чем его можно будет разблокировать. Google обещала выпустить исправление для устранения ошибки.