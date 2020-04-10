Рассекречен бюджетный смартфон Google Pixel 4a

Сегодня кроме фотографии коробок со смартфонами Google Pixel 4a в сеть, также слили перечень его характеристик. По свежим данным, гаджет оснастили однокристальной системой Snapdragon 730, 5,8-дюймовым OLED Full HD+ экраном, 6 ГБ оперативной памяти, 64 или 128 ГБ встроенной памяти, аккумулятором на 3080 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, основной камерой на 12 Мп, селфи-камерой на 8 Мп, а также 3,5-мм разъемом. Ориентировочная цена на старте составляет $400. В наличии будет представлено как минимум две расцветки: чёрная и синяя.