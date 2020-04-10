Рассекречен бюджетный смартфон Google Pixel 4a

2020-04-10, Автор - Полина Байзарова; Продукт - Google Pixel 4a ; [18]
Сегодня кроме фотографии коробок со смартфонами Google Pixel 4a в сеть, также слили перечень его характеристик. По свежим данным, гаджет оснастили однокристальной системой Snapdragon 730, 5,8-дюймовым OLED Full HD+ экраном, 6 ГБ оперативной памяти, 64 или 128 ГБ встроенной памяти, аккумулятором на 3080 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, основной камерой на 12 Мп, селфи-камерой на 8 Мп, а также 3,5-мм разъемом. Ориентировочная цена на старте составляет $400. В наличии будет представлено как минимум две расцветки: чёрная и синяя.


Комментарии и отзывы Google Pixel 4a
Обзор INNO3D GEFORCE GTX 1650 SUPER TWIN X2 OC (N165S2-04D6X-1720VA31). Тест видеокарты в Full HD и 4KОбзор INNO3D GEFORCE GTX 1650 SUPER TWIN X2 OC (N165S2-04D6X-1720VA31). Тест видеокарты в Full HD и 4K
Лучшие ноутбуки для удаленного обучения. ASUS Laptop 15 X509FLЛучшие ноутбуки для удаленного обучения. ASUS Laptop 15 X509FL
Обзор SILICON POWER Slim S55 960GB (SP960GBSS3S55S25). Лучший SSD для ноутбукаОбзор SILICON POWER Slim S55 960GB (SP960GBSS3S55S25). Лучший SSD для ноутбука
Лучшая веб-камера для дома. Razer KiyoЛучшая веб-камера для дома. Razer Kiyo
Обзор AOC 24P1. Недорогой 24-дюймовый IPS-мониторОбзор AOC 24P1. Недорогой 24-дюймовый IPS-монитор
Oppo представляет смартфон X2 Pro с дисп...
Oppo представляет смартфон X2 Pro с диспКомпания Oppo планировала представить свой новый смартфон Find X2 Pro на MWC, но мероприятие в конечном и...
Вышло обновление Android 10 для Moto Z4...
Вышло обновление Android 10 для Moto Z4Компания Motorola выпустила обновление до ОС Android 10 для смартфона Moto Z4. ...
Смартфон iPhone 12 Pro на новоиспеченных...
Смартфон iPhone 12 Pro на новоиспеченныхСетевые информаторы из Китая снова поделились качественными изображениями смартфона iPhone 12 Pro. Судя п...
Dota 2 доступна обновление 7.23f...
Dota 2 доступна обновление 7.23fВ обновлении 7.23f компания Valve внесла корректировки в баланс героев. Одним из главных изменением являе...
Новые видеокарты NVIDIA уже на подходе...
Новые видеокарты NVIDIA уже на подходеНа просторах интернета достаточно активно обсуждают возможность скорого анонса новых видеокарт компании N...
Смартфон VIVO NEX 3s будет поставляться ...
Смартфон VIVO NEX 3s будет поставляться VIVO NEX 3s будет поставляться с процессором Qualcomm Snapdragon 865 SoC. Оперативная память 8 Гб и 128 Г...
Профессиональный ремонт цифровой техники...
Профессиональный ремонт цифровой техникиЛюбая техника имеет свойство ломаться. Это может быть технический брак, долгий срок службы или неправильн...
Samsung Galaxy Note8 не получит Android ...
Samsung Galaxy Note8 не получит Android В конце прошлого года в сети появилась информация о том, что смартфоны Samsung Galaxy S8 и Note8 получат ...
Представлен блок питания Seasonic Connec...
Представлен блок питания Seasonic ConnecТайваньская компания Seasonic пополнила ассортимент блоков питания 750-ваттной моделью Conect 750W. Новин...
Привлекательный корпус компании Silentiu...
Привлекательный корпус компании SilentiuКорпус SilentiumPC Armis AR6X TG RGB оснащен двумя закаленными стеклянными панелями. Модель предлагает 4 ...
Компания CD Projekt SA пожертвует 800 ты...
Компания CD Projekt SA пожертвует 800 тыМногие компании жертвуют свои средства на борьбу с вирусом COVID-19. CD Projekt SA объявила о том, что по...
Недорогой смартфон от Vivo Y90 ...
Недорогой смартфон от Vivo Y90 Компания Vivo выпустила новый флагманский смартфон бюджетного варианта под названием Vivo Y90. Аппарат по...
Обзор Fractal Design Celsius S36. Система жидкостного охлаждения с расширяемым контуромОбзор Fractal Design Celsius S36. Система жидкостного охлаждения с расширяемым контуром
Обзор HYUNDAI H-PCD400. Яркий и сочный портативный бумбоксОбзор HYUNDAI H-PCD400. Яркий и сочный портативный бумбокс
Обзор Corsair 110R Black (CC-9011183-WW). Недорогой корпус с закаленным стекломОбзор Corsair 110R Black (CC-9011183-WW). Недорогой корпус с закаленным стеклом
Обзор Mio MiVue C550. Видеорегистратор с GPS-информаторомОбзор Mio MiVue C550. Видеорегистратор с GPS-информатором
Seagate Game Drive for PS4 2 ТБ. Лучший внешний диск для PlayStation 4Seagate Game Drive for PS4 2 ТБ. Лучший внешний диск для PlayStation 4
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor