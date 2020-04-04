Рассекречен бюджетный смартфон OPPO A12e. Рендеры

Авторитетные инсайдеры сообщают, что на официальном сайте OPPO были обнаружены характеристики и рендеры смартфона OPPO A12e. Аппарат должны оснастить 6,2-дюймовый HD+ дисплей, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 450, 3 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной памяти, фронтальной камерой на 8 Мп, основную камеру с двумя модулями на 13 и 2 Мп, батареей на 4230 мАч, 3,5-разъёмом, а также USB-C. Габариты новинки: 156,2 × 75,6 × 8,2 мм, а вес 168 г. Скорее всего, смартфон обойдётся покупателям в $100-$120.