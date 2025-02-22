Рассекречен дизайн Nothing Phone (3a)

В сети появились промо-материалы смартфонов Nothing Phone (3a) и (3a) Pro, полностью раскрывающие их дизайн. Обе модели оснастят 6,77-OLED-дюймовым экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, 4-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 7s Gen 3 Qualcomm , аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 45-Вт быстрой зарядки и предустановленной операционной системой Android 15 с фирменной прошивкой NothingOS. Отличаться смартфоны будут основной камерой. В базовой модели ожидаются модули разрешением 50 Мп, 50 Мп (телевик с 2-кратным оптическим зумом) и 8 Мп (сверхширик), а в старшей будет перископ с 3-кратным приближением. Презентация смартфонов состоится 4 марта.

Объявлена дата выхода OnePlus 13R…
Компания OnePlus официально объявила, что смартфон OnePlus 13R будет представлен 7 января. В этот же день…
Смартфон POCO X7 оценен в 230 долларов …
Компания Xiaomi объявила о выпуске на международном рынке недорогого смартфона POCO X7, в основе которого…
Стартовали продажи глобальной версии OnePlus 13 и OnePlus 13…
Стала известна цена Samsung Galaxy A56…
Сетевые источники раскрыли цены на предстоящие смартфоны Samsung Galaxy A56, A36 и A26. Итак, за старшую …
REDMI Note 14 Pro New Year Edition оценен в 175 долларов …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов специальным изданием модели REDMI Note 14 Pro, которая п…
Samsung готовит море ИИ-функций в Galaxy S25 Ultra…
Компания Samsung активно расширяет границы возможностей встроенного искусственного интеллекта на своих ус…
Honor представила Magic 7 Pro в Европе…
Сегодня флагманский смартфон Honor Magic 7 Pro выходит на рынок Европы, что является достаточно большим ш…
Официально: HONOR GT готов к выходу …
Компания HONOR объявила, что 16 декабря в Китае будет представлен смартфон HONOR GT. Судя по опубликованн…
Смартфон с 108 Мп камерой, AMOLED 90 Гц. Обзор HONOR X8bСмартфон с 108 Мп камерой, AMOLED 90 Гц. Обзор HONOR X8b
Обзор и тесты смартфона TECNO Spark 20 Pro+Обзор и тесты смартфона TECNO Spark 20 Pro+
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
Игровой смартфон с уникальным дизайном. Обзор Infinix GT 20 ProИгровой смартфон с уникальным дизайном. Обзор Infinix GT 20 Pro
Обзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностейОбзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностей
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor