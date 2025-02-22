Рассекречен дизайн Nothing Phone (3a)

В сети появились промо-материалы смартфонов Nothing Phone (3a) и (3a) Pro, полностью раскрывающие их дизайн. Обе модели оснастят 6,77-OLED-дюймовым экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, 4-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 7s Gen 3 Qualcomm , аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 45-Вт быстрой зарядки и предустановленной операционной системой Android 15 с фирменной прошивкой NothingOS. Отличаться смартфоны будут основной камерой. В базовой модели ожидаются модули разрешением 50 Мп, 50 Мп (телевик с 2-кратным оптическим зумом) и 8 Мп (сверхширик), а в старшей будет перископ с 3-кратным приближением. Презентация смартфонов состоится 4 марта.