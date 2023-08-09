Рассекречен дизайн Xiaomi Mix Fold 3

Руководитель компании Xiaomi Лэй Цзюнь опубликовал изображения еще не представленного складного смартфона Xiaomi Mix Fold 3, которые демонстрируют его дизайн с разных сторон. По предварительным данным, смартфон оснастят основной камерой с четырьмя модулями, включая главный, сверхширокоугольный, модуль с оптическим зумом 3,2х и модуль с увеличение 5х, поддержкой проводной зарядки мощностью 67 Вт и беспроводной на 50 Вт, новым шарниром с повышенной защитой от падения, более тонким и легким корпусом в сравнении с предыдущим поколением, а также топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Официальная презентация Xiaomi Mix Fold 3 ожидается 14 августа.