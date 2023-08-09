Рассекречен дизайн Xiaomi Mix Fold 3

Руководитель компании Xiaomi Лэй Цзюнь опубликовал изображения еще не представленного складного смартфона Xiaomi Mix Fold 3, которые демонстрируют его дизайн с разных сторон. По предварительным данным, смартфон оснастят основной камерой с четырьмя модулями, включая главный, сверхширокоугольный, модуль с оптическим зумом 3,2х и модуль с увеличение 5х, поддержкой проводной зарядки мощностью 67 Вт и беспроводной на 50 Вт, новым шарниром с повышенной защитой от падения, более тонким и легким корпусом в сравнении с предыдущим поколением, а также топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Официальная презентация Xiaomi Mix Fold 3 ожидается 14 августа.

Флагманский смартфон OnePlus 12 получит экран OLED QHD…
Известный достоверными утечками информатор Йогеш Брар поделился подробностями о флагманском смартфоне On…
Глобальный RedMagic 8S Pro доступен для предзаказа …
Компания Nubia начала принимать международные предзаказы на игровой смартфон RedMagic 8S Pro, который пер…
Realme 11 4G показали на рендерах …
В сети появились рекламные материалы с изображениями и подробностями о смартфоне Realme 11 4G, официальна…
Первые примеры фото с Nothing Phone (2)…
Глава компании Nothing Карл Пей поделился первыми фотографиями, сделанными на камеру еще не выпущенного с…
Представлен смартфон Honor Play 40…
Компания Honor пополнила ассортимент смартфонов моделью Honor Play 40, точная цена которого будет объявл…
Наушники Sony WF-1000XM5 оценены в 300 долларов …
Компания Sony пополнила ассортимент TWS-наушников моделью WF-1000XM5, которая может похвастаться многочис…
Samsung Galaxy S23 FE получит SoC Exynos 2200 …
Профильное издание SamMobile поделилось подробностями о смартфоне Samsung Galaxy S23 FE, который еще не б…
Realme 11 Pro готов к глобальному релизу …
Компания Realme объявила, что европейский релиз смартфонов Realme 11 Pro и Realme 11 Pro+ состоится в сле…
Обзор Infinix Smart 6 HD. Ультрабюдженик с аккумулятором на 5000 мАчОбзор Infinix Smart 6 HD. Ультрабюдженик с аккумулятором на 5000 мАч
На что способна камера Huawei Mate 50 Pro в городских условияхНа что способна камера Huawei Mate 50 Pro в городских условиях
Обзор HUAWEI Mate Xs 2. Надежный смартфон с гибким экраномОбзор HUAWEI Mate Xs 2. Надежный смартфон с гибким экраном
Обзор IIIF150 R2022. Топовый защищенный смартфон с российской гарантиейОбзор IIIF150 R2022. Топовый защищенный смартфон с российской гарантией
Обзор HONOR X9a. Яркий экран, 64 Мп камера, премиальное исполнение с доступной ценойОбзор HONOR X9a. Яркий экран, 64 Мп камера, премиальное исполнение с доступной ценой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor