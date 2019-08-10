Рассекречен дизайн и характеристики смартфона Xiaomi Mi 9S

В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились фото и характеристики смартфона Xiaomi c каталожным номером M1908F1XE, который появится в продаже под названием Mi 9S. Итак, аппарат получит новую топовую платформу Snapdragon 855 Plus, 6, 8 и 12 ГБ оперативной памяти, 128, 256 и 512 ГБ флеш-памяти, 6,39-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2340:1080 пикселей, аккумулятор на 4000 мАч, тройную основную камеру с датчиками на 48 Мп и 20 Мп, а также модем Snapdragon X50 для работы в сетях 5G. Размеры устройства составят 157,21:74,64:8,95 мм, а масса – 196 граммов. Официальный анонс смартфона ожидается в ближайшее время.