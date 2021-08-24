Рассекречен дизайн смартфона Nokia G50 5G

Nokia Mobile France опубликовала официальное промо-видео, в котором засветился еще официально не представленный смартфон Nokia G50 5G. Предполагается, что он станет самой доступной моделью в ассортименте компании с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. По предварительным данным, смартфон получит тройную основную камеру с главным датчиком изображения разрешением 48 Мп, восьмиядерную платформу Snapdragon 480 5G, 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной памяти, предустановленную операционную систему Android 11, ёмкий аккумулятор, а также две расцветки: Blue и Midnight Sun. Официальный релиз Nokia G50 5G ожидается в конце сентября.