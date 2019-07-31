Рассекречен дизайн смартфона Nubia Z20 5G с двумя экранами

В сеть утекло официальное изображение смартфона Nubia Z20 5G, который еще не был представлен официально. Судя по рендеру, аппарат получит два дисплея, сдвоенную основную камеру и тройную (!) выдвижную фронтальную камеру. Мы не оспариваем значение трех модулей в селфи-камере, но для чего смартфону с двумя экранами вообще фронтальная камера? Надеемся, что на презентации, которая пройдет 8 августа, будут даны ответы на все вопросы. Помимо версии с 5G ожидается выход обычного Nubia Z20. Судя по фото из базы данных регулятора TENAA, аппарат получит тройную основную камеру. Будут ли между смартфонами еще какие-нибудь отличия, пока не сообщается.