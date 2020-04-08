Рассекречен дизайн смартфона Samsung Galaxy A71 5G

Ресурс Pricebaba поделился качественными пресс-рендерами смартфона компании Samsung - Galaxy A71 5G. Предполагаемая цена за новинку будет составлять $500. По свежим данным, гаджет оснастят Infinity-O экраном со врезанной фронтальной камерой разрешением 32 Мп, основной камерой с четырьмя модулями на 64, 12, 5 и 5 Мп, чипсетом Exynos 980 5G, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти (можно вставать карту microSD), аккумулятором на 4370 мАч, а также операционной системой Android 10 с фирменной надстройкой One UI 2.0