Рассекречены цены POCO F9 Pro и POCO F9 Ultra

Профильный ресурс WinFuture раскрыл подробности о смартфонах POCO F9 Pro и POCO F9 Ultra, которые станут глобальными версиями выпущенных недавно в Китае REDMI K100 Pro и REDMI K100 Pro Max. Сообщается, что грядущие новинки будут отличаться от китайских версий ёмкостью аккумуляторов: Если REDMI K100 Pro и K100 Pro Max в Китае оснащаются батареями емкостью 6330 мАч и 8050 мАч против 8580 мАч и 9070 мАч соответственно. Утверждается, что POCO F9 Pro будет стоить 800 евро за конфигурацию с 12/256 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно, а POCO F9 Ultra – 1000 евро за версию с 16/512 ГБ памяти. Смартфоны выйдут в черной, белой, красной и зеленой расцветках корпуса.