Рассекречены некоторые характеристики смартфонов Mototrola

Авторитетные инсайдеры раздобыли информацию о характеристиках нескольких смартфонов компании Motorola, которые должны презентовать в 2020 году. Итак, первый смартфон Motorola Edge+ оснастится 6,67-дюймвым экраном (2340:1080 пикселей) с частотой обновления 90 Гц, однокристальной системой Snapdragon 865 с поддержкой сетей пятого поколения, 12 ГБ оперативной памяти и батареей на 5000 мАч.

Следующая новинка Motorola One Mid получит чипсет Qualcomm Snapdragon 675, 6,53-дюймовый экран (2340:1080 пикселей), а также батарею на 4000 мАч. Смартфон Moto G8 Power Lite будет характеризоваться восьмиядерной платформой MediaTek Helio P35 и соответственно аккумулятором на 5000 мАч.