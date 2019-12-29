Рассекречены все данные о смартфоне Realme X50

Искатели утечек уже раздобыли полный список характеристик главного конкурента Redmi K30 5G - Realme X50. Если верить последним данным, то Realme X50 станет полной копией модели Redmi не только по характеристикам, но и по цене. Смартфон Realme X50 в версии на 6/128 ГБ памяти будет стоить около $320, что чуть дороже Redmi K30 5G на 6/64 ГБ. Вторая конфигурация на 8/128 ГБ обойдется в $360, а третья на 8/256 ГБ в $400.

Сам аппарат получит 6,67- дюймовый экран с частотой 120 Гц и врезанной в экран двойной селфи-камерой на 32 и 8 Мп, квадрокамеру на 64, 13, 8 и 2 Мп, SoC Qualcomm Snapdragon 765G с модемом 5G соответсенно, батарею на 4500 мАч и быструю зарядку VOOC 4.0. Масса Realme X50 составляет 185 граммов, а толщина – 8,7 мм.