Разблокировать iOS теперь можно с помощью смартфона на Android

Google добавила возможность использования телефона на Android в качестве физического ключа безопасности для двухфакторной аутентификации iOS.

Функция была запущена ещё в апреле, но тогда работала только с Chrome OS, macOS и Windows 10. Теперь вместо Chrome смартфон на Android, начиная с версии 7.0, для соединения будет использовать приложение Smart Lock. После настройки, при входе в свою учетную запись Google на устройстве iOS, приложение подключится через Bluetooth. Затем пользователи должны подтвердить, что они пытаются войти в систему на устройстве Android, которое передает эту информацию обратно на устройство iOS и позволяет войти в систему.

Учитывая, что поддержка ключей безопасности для OS была несколько ограничена, добавление возможности использования телефона на Android делает функцию расширенной безопасности более доступной. Новая функция уже должна быть доступна во всех аккаунтах Google.