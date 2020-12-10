Razer Hammerhead True Wireless Pro - беспроводные наушники с функцией ANC

Razer выпустила наушники-вкладыши Hammerhead True Wireless Pro.

Hammerhead True Wireless Pro предлагает удобное сенсорное управление, а также поддержку голосового управления. Наушники соответствуют требованиям сертификации THX, устройство способно воспроизводитель чистый, детальный вокал и глубокие басы.

Ушные раковины выполнены из пеноматериала премиум-класса Comply. Посадка наушников обеспечивает улучшенную шумоизоляцию. Razer Hammerhead True Wireless Pro использует гибридный ANC для устранения внешнего шума. В комплекте есть шесть наборов силиконовых насадок разных размеров.

Наушники Hammerhead True Wireless Pro имеют степень защиты IPX4 для защиты от пота и брызг. Hammerhead True Wireless Pro обеспечивает до 4 часов воспроизведения на одном заряде, а благодаря зарядному футляру автономность достигает 20 часов.

Razer Hammerhead True Wireless Pro доступны в интернет-магазине Razer по цене 199 долларов.
Комментарии и отзывы Razer Hammerhead True Wireless Pro
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