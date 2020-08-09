Razer анонсировала наушники BlackShark V2 с запатентованными 50-нм аудиодрайверами TriForce Titanium и кардиоидным микрофоном HyperClear со звуковой картой USB.

BlackShark V2 составляет три изящных компонента - чистые звуки, четкое общение и минимальный внешний шум. Изящная троица функций позволяет всем пользователям, от самых обычных игроков FPS до закаленных в боях профессионалов, получать и передавать кристально чистую звуковую обратную связь и быстро реагировать на ситуацию.

Дополнением к мощным драйверам TriForce является совершенно новый набор профилей пространственного звука THX , которые обеспечивают простой способ переключать планы звуковых игр на ходу. Что касается цены и доступности, то BlackShark V2 будут продаваться за 160 долларов, и уже доступны для покупки в официальном магазине Razer.