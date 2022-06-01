Razer анонсировала новые гарнитуры Barracuda

Razer, ведущий мировой бренд для геймеров, сегодня анонсировал новые наушники Barracuda и Barracuda Pro, а также обновил существующую модель Barracuda X. Новое семейство игровых гарнитур оснащено передовыми технологиями, обеспечивающими геймерам чистейший звук. будь то дома или на улице. Благодаря гибридной технологии активного шумоподавления (ANC) Barracuda Pro обеспечивает пользователю непрерывный звук в любом месте, что идеально подходит для интенсивных игровых сессий, требующих максимальной концентрации, а также для тех, кто хочет наслаждаться музыкой на открытом воздухе, приглушая любые отвлекающие факторы.

Новые 50-мм драйверы Razer TriForce Bio-Cellulose, установленные в Barracuda Pro, воспроизводят богатое, естественное и детальное звуковое пространство. Для чистого, неразбавленного звука гарнитура оснащена собственным встроенным усилителем, ахроматическим аудиоусилителем мирового класса THX (THX AAATM), обеспечивающим сверхнизкие искажения, улучшенное соотношение сигнал/шум, больший динамический диапазон, лучшее качество звука. Она также предлагает THX Spatial Audio, обеспечивающий превосходный звук в игре, чтобы дать геймерам более захватывающий опыт и реалистичный звук для прослушивания музыки и фильмов.

Сегодня вместе с Barracuda Pro анонсирована новая Razer Barracuda. Благодаря 50-мм динамикам Razer TriForce Titanium и THX Spatial Audio, Barracuda обеспечивает детализированный и резкий звук, оживляя фильмы и игры. Оголовье FlowKnit Memory Foam и набивка чашек наушников обеспечивают комфортное ношение в течение длительного времени, а элементы управления на гарнитуре легко доступны для доступа к функциям гарнитуры.

Barracuda также имеет возможность подключения Razer SmartSwitch Dual Wireless и встроенный микрофон с формированием луча и шумоподавлением, что дает пользователям универсальную беспроводную гарнитуру, совместимую с несколькими устройствами, работающую до 40 часов без подзарядки аккумулятора. Для устаревших устройств Barracuda также поддерживает аналоговые входы 3,5 мм.

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