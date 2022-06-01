Razer анонсировала новые гарнитуры Barracuda…

Новые 50-мм драйверы Razer TriForce Bio-Cellulose, установленные в Barracuda Pro, воспроизводят богатое, естественное и детальное звуковое пространство. Для чистого, неразбавленного звука гарнитура оснащена собственным встроенным усилителем, ахроматическим аудиоусилителем мирового класса THX (THX AAATM), обеспечивающим сверхнизкие искажения, улучшенное соотношение сигнал/шум, больший динамический диапазон, лучшее качество звука. Она также предлагает THX Spatial Audio, обеспечивающий превосходный звук в игре, чтобы дать геймерам более захватывающий опыт и реалистичный звук для прослушивания музыки и фильмов.
Сегодня вместе с Barracuda Pro анонсирована новая Razer Barracuda. Благодаря 50-мм динамикам Razer TriForce Titanium и THX Spatial Audio, Barracuda обеспечивает детализированный и резкий звук, оживляя фильмы и игры. Оголовье FlowKnit Memory Foam и набивка чашек наушников обеспечивают комфортное ношение в течение длительного времени, а элементы управления на гарнитуре легко доступны для доступа к функциям гарнитуры.
Barracuda также имеет возможность подключения Razer SmartSwitch Dual Wireless и встроенный микрофон с формированием луча и шумоподавлением, что дает пользователям универсальную беспроводную гарнитуру, совместимую с несколькими устройствами, работающую до 40 часов без подзарядки аккумулятора. Для устаревших устройств Barracuda также поддерживает аналоговые входы 3,5 мм.