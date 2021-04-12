Razer официально представила ЦАП Onyx

Компания Razer сегодня официально представила свой новый гаджет, но это не игровая периферия, как многие могли подумать, а достаточно интересный ЦАП для смартфона или компьютера. Работает данная штука достаточно просто — пользователь подключает устройство к компьютеру или смартфону, после чего включает наушники уже в гаджет, а не в смартфон или ПК. За счет этого удается существенно повысить качество звучания, что будет крайне полезно как в стационарном формате, так и в случае, когда пользователь хочет получить улучшенный звук на своем смартфоне. И, естественно, этот гаджет создавали не только для пользователей-геймеров, но и для аудитории, которая просто хочет звук чуть более высокого уровня. Стоимость для России еще не назвали.