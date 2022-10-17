Razer представила Hammerhead HyperSpeed в двух цветах

Сегодня компания Razer официально представила свои геймерские беспроводные наушники Hammerhead HyperSpeed в варианте исполнения для PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Да, данные наушники представлены не просто в двух цветовых вариациях, как все привыкли в случае со смартфонами или умными часами, а именно в дизайне консолей. Соответственно, вариант для PS5 выполнен из комбинации белого и чёрного пластика со вкраплениями синих акцентов, тогда как вариант для Xbox выполнен из чёрного пластика с зелеными акцентами. Выглядит всё это достаточно привлекательно и если у вас есть соответствующая консоль, то, вероятно, это будет крутой бонус. Правда, даже помимо дизайна у наушников есть множество интересных характеристик и особенностей.

Например, нужно понимать, что эти наушники обладают минимальным временем задержки. Если вы пользовались TWS-наушниками, то знаете, что у них просто безумное время задержки — в фильмах или сериалах это не так заметно, но если играть в видеоигры, то приходится страдать или использовать специальные режимы работы. У данной модели задержка изначально минимальная, так что вы без труда можете получить качественное решение сразу из коробки. Также наушники могут похвастаться активным шумоподавлением и качеством звучания, которого будет достаточно для запуска видеоигр на консоли, компьютере или даже смартфоне. Цена пока что не называется, но, теоретически, наушники не будут прямо сильно дороже конкурентов.
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