Razer представила гарнитуру Kraken V3 X

Cегодня достаточно известная на рынке игровой периферии компания Razer представила очень удобную игровую гарнитуру Kraken V3 X, которая способна порадовать пользователя возможностью с комфортом играть в современные видеоигры. Главная особенность новой модели заключается в специальных амбушюрах, которые покрыты тканью и внутри заполнены пеной — благодаря этому давление на уши минимальное. Кроме того, производитель порадовал потенциальных покупателей мягким оголовьем и легким весом самой конструкции, которая не давит на голову пользователя и не мешает заниматься любимым делом. Да и в плане качества звука устройство очень даже достойное — 40-миллиметровые излучатели с 7.1-канальным звучанием выглядят очень внушительно.