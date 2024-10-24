Razer представила геймерские наушники Barracuda X Chroma

Сегодня компания Razer официально анонсировала новую версию своих беспроводных игровых наушников Barracuda X, которая получила светящийся логотип Razer и окантовку из светодиодов вокруг каждой чашки. Новая модель, получившая название Barracuda X Chroma, уже доступна для предзаказа в чёрном и белом цветах по цене в 130 долларов, что на самом деле достаточно дорого даже по современным меркам. Стоит сказать, что, как и другие наушники Razer с RGB-подсветкой, Barracuda X Chroma позволяет настроить подсветку через десктопное приложение Razer Chroma Studio или мобильное приложение Razer Audio. Также наушники имеют шесть зон подсветки, которые можно настроить, выбрав один из 16,8 миллионов цветов, чтобы соответствовать стилю игровой комнаты или оборудования на рабочем столе, например.

И, естественно, доступны предустановленные эффекты подсветки, плюс наушники получили специальную систему, синхронизированную с более чем 300 играми, которая будет отображать события в игре на подсветке наушников (хотя это абсолютно бесполезно, безусловно, потому что сам геймер этого просто не увидит). Barracuda X Chroma может подключаться к устройствам по беспроводной сети посредством Bluetooth или с использованием фирменной технологии Razer 2,4 ГГц HyperSpeed. И по заявлению компании время автономной работы наушников увеличено до 70 часов при использовании подключения 2,4 ГГц и выключенной подсветке. А вот с активированными RGB-светодиодами этот показатель сокращается до 35 часов.
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