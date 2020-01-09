Razer представила игровой контроллер для iPhone

Компания Razer в партнерстве с Gamevice анонсировала игровой контроллер для смартфонов iPhone.

Это обновленная версия того что представила Gamevice в 2018 году. Razer не опубликовала стоимость контроллера Kishi, возможно скоро эта информация появится, так как, это главная новинка компании.

Razer и Gamevice улучшили дизайн, внеся закругленные углы и эргономичный дизайн. Контроллер можно использовать начиная с iPhone 6 и заканчивая смартфоном iPhone 11 Pro. В нем присутствуют те же функции, что и в контроллере Gamevice. Это прямое подключение к iPhone с использованием Lightning.