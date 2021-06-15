Razer представила игровой монитор с частотой 165 Гц

На выставке E3 2021 Razer анонсировала новый 27-дюймовый игровой монитор Raptor, который является условным продолжением своего элегантного игрового собрата, выпущенного несколько лет назад. Новый монитор очень похож на предыдущую модель, хотя есть одно заметное улучшение — новый Raptor поддерживает частоту 165 Гц, что выше прежних 144 Гц. Неясно, является ли это результатом создания полностью новой панели или улучшенного разгона из коробки, но мы больше склоняемся к последнему, так как характеристик нового и оригинального мониторов почти идентичны.

Производитель использует абсолютно такой же дизайн корпуса, так что получить какие-либо заметные улучшения и изменения у вас не выйдет. Также производитель использует ту же диагонали и разрешения дисплея, из-за чего констатировать какие-то заметные изменения в изображении тоже не выйдет. Зато у этого монитора достаточно высокая реалистичность цветопередачи, хорошие углы обзора и высокая яркость. Для геймеров, которые хотят играть предпочтительно в одиночной игры, получая при этом предельно качественное изображение, данный монитор может показаться весьма интересным, так как 165 Гц при такой диагонали выглядят очень даже привлекательно. Но, с другой стороны, у данного монитора будет крайне высокая стоимость, из-за чего высоким спросом устройство точно пользоваться не будет. Всё же 165 герц получить от других производителей можно гораздо дешевле. Ждем устройство в России.