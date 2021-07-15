Razer представила игровую беспроводную гарнитуру Barracuda X

Компания Razer представила игровую беспроводную гарнитуру Barracuda X 4 в 1.

Razer Barracuda X - это универсальная легкая беспроводная игровая гарнитура 4 в 1, предназначенная для беспроблемного использования на ПК, PlayStation, Nintendo Switch и Android. Для сопряжения с платформой необходимо всего лишь подключить беспроводной приемопередатчик USB-C. Для подключения гарнитуры при необходимости доступен аналоговый кабель 3,5 мм. В наушниках используются ультрамягкие и дышащие амбушюры FLOWKNIT, кроме того, ушные раковые можно поворачивать. Микрофон съемный с шумоподавлением обеспечивает четкую речь. Микрофон также сертифицирован для Discord.

Гарнитура Razer Barracuda X весит 250 граммов, а автономность наушников достигает 24 часов. Новинка доступна в интернет-магазине Razer по цене 99 долларов.